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ОИС проведет донорскую конференцию по помощи для регионов Сахеля и озера Чад

ОИС проведет донорскую конференцию по помощи для регионов Сахеля и озера Чад 11:29
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 12:02
ОИС проведет донорскую конференцию по помощи для регионов Сахеля и озера Чад

26 октября Организация исламского сотрудничества (ОИС) организует донорскую конференцию, направленную на привлечение ресурсов для помощи беженцам и вынужденным переселенцам в регионах Сахеля и озера Чад.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретариата ОИС, опубликованном 19 августа по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

В своем обращении Генеральный секретариат призвал международное сообщество присоединиться к коллективным усилиям по поддержке решения гуманитарных проблем, стоящих перед регионами.

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Версия на английском языке OIC to hold donor conference on October 26
Версия на азербайджанском языке İƏT donorlar konfransı keçirəcək

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