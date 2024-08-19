ОИС проведет донорскую конференцию по помощи для регионов Сахеля и озера Чад

11:29

26 октября Организация исламского сотрудничества (ОИС) организует донорскую конференцию, направленную на привлечение ресурсов для помощи беженцам и вынужденным переселенцам в регионах Сахеля и озера Чад.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретариата ОИС, опубликованном 19 августа по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

В своем обращении Генеральный секретариат призвал международное сообщество присоединиться к коллективным усилиям по поддержке решения гуманитарных проблем, стоящих перед регионами.