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ОИС призвала мировое сообщество принять эффективные меры против Еревана

ОИС призвала мировое сообщество принять эффективные меры против Еревана Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявила, что не признает так называемые «выборы», проводимые сепаратистами в Азербайджане, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и призвала мировое сообщество принять эффективные меры.
Внешняя политика
10 сентября 2023 г. 08:15
ОИС призвала мировое сообщество принять эффективные меры против Еревана

Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявила, что не признает так называемые "выборы", проводимые сепаратистами в Азербайджане, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и призвала мировое сообщество принять эффективные меры.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.

"Так называемые "выборы", проведенные в международно признанном Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, являются новым проявлением односторонних попыток легитимизировать сложившуюся ситуацию в регионе. Этот шаг является грубым нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН, резолюций ОИС и принципов ОБСЕ.

Генеральный секретариат ОИС рассматривает эти "выборы", проведенные в тот момент, когда Азербайджан и Армения пытаются продолжить мирные переговоры, как шаг, наносящий вред переговорам. Генеральный секретариат ОИС не признает эти нелегитимные выборы, являющиеся нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. "Он призывает ООН и международное сообщество не признавать эти выборы и принять эффективные меры, чтобы помешать Армении предпринять шаги, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации ситуации в регионе", - отметили в организации.

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