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    ОИС призвала Армению выполнить принятые СБ ООН резолюции по нагорно-карабахскому конфликту

    В рамках сессии было принято резолюция относительно агрессии Армении против Азербайджана

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Прошла 45-я сессия Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дакке (Бангладеш).

    Как сообщает Report, Азербайджан представила делегация, возглавляемая министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

    В рамках сессии было принято резолюция относительно агрессии Армении против Азербайджана и разрушении религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях.

    В резолюции под названием «Агрессия Республики Армения против Азербайжданской Республики» требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и выражается обеспокоенность тем, что Армения до сих пор не выполняет требования, отраженные в резолюциях.

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