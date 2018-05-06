ОИС призвала Армению выполнить принятые СБ ООН резолюции по нагорно-карабахскому конфликту

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Прошла 45-я сессия Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дакке (Бангладеш).

Как сообщает Report, Азербайджан представила делегация, возглавляемая министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

В рамках сессии было принято резолюция относительно агрессии Армении против Азербайджана и разрушении религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях.

В резолюции под названием «Агрессия Республики Армения против Азербайжданской Республики» требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и выражается обеспокоенность тем, что Армения до сих пор не выполняет требования, отраженные в резолюциях.