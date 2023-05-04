О нас

ОИС признала законность решения Азербайджана о создании ППП на Лачынской дороге

ОИС признала законность решения Азербайджана о создании ППП на Лачынской дороге Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) признал законность решения Азербайджана о создании пункта пограничного пропуска (ППП) на Лачынской дороге.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 18:09
ОИС признала законность решения Азербайджана о создании ППП на Лачынской дороге

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) признал законность решения Азербайджана о создании пункта пограничного пропуска (ППП) на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на сайте организации.

Сообщается, что Генеральный секретариат ОИС признает законным решение и шаг Азербайджана по созданию пункта пограничного пропуска на своей суверенной территории в соответствии с принципами и нормами международного права в ответ на угрозы безопасности. В этом вопросе Генеральный секретариат ссылается на трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

В то же время ОИС призывает Армению уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Было отмечено, что обеспечение безопасности границ является для правительства Азербайджана задачей национальной безопасности, а также требованием верховенства закона.

На 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Нуакшоте (Мавритания), и предыдущих сессиях Генеральный секретариат вновь призвал Азербайджан и Армению к нормализации отношений на основе взаимного признания и уважения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OIC recognizes legitimacy of Azerbaijan's decision to establish checkpoint on Lachin road
Версия на азербайджанском языке İƏT Azərbaycanın Laçın yolunda sərhəd-buraxılış məntəqəsi yaratmaq qərarını tanıyıb

Другие новости из категории

В Хорватии обсуждены вопросы разминирования освобожденных территорий Азербайджана
ФотоВ Хорватии обсуждены вопросы разминирования освобожденных территорий Азербайджана
4 мая 2023 г. 18:27
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Посол Великобритании посетил ASAN 7
ФотоПосол Великобритании посетил ASAN 7
4 мая 2023 г. 17:06
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Словении
ФотоСостоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Словении
4 мая 2023 г. 16:30
Шентоп: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины
Шентоп: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины
4 мая 2023 г. 15:26
Наваб: Гейдар Алиев своей многогранной внешней политикой внес важный вклад в развитие региона
Наваб: Гейдар Алиев своей многогранной внешней политикой внес важный вклад в развитие региона
4 мая 2023 г. 14:33
26 граждан Азербайджана эвакуированы из Судана
26 граждан Азербайджана эвакуированы из Судана
4 мая 2023 г. 13:38
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Госдеп США: Прямой диалог между Баку и Ереваном - ключ к достижению прочного мира
Госдеп США: Прямой диалог между Баку и Ереваном - ключ к достижению прочного мира
4 мая 2023 г. 11:00
Госсекретарь США сегодня проведет еще одну встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Госсекретарь США сегодня проведет еще одну встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
4 мая 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi