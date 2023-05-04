ОИС признала законность решения Азербайджана о создании ППП на Лачынской дороге

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) признал законность решения Азербайджана о создании пункта пограничного пропуска (ППП) на Лачынской дороге.

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) признал законность решения Азербайджана о создании пункта пограничного пропуска (ППП) на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на сайте организации.

Сообщается, что Генеральный секретариат ОИС признает законным решение и шаг Азербайджана по созданию пункта пограничного пропуска на своей суверенной территории в соответствии с принципами и нормами международного права в ответ на угрозы безопасности. В этом вопросе Генеральный секретариат ссылается на трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

В то же время ОИС призывает Армению уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Было отмечено, что обеспечение безопасности границ является для правительства Азербайджана задачей национальной безопасности, а также требованием верховенства закона.

На 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Нуакшоте (Мавритания), и предыдущих сессиях Генеральный секретариат вновь призвал Азербайджан и Армению к нормализации отношений на основе взаимного признания и уважения.