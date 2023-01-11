ОИС осудил незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов Азербайджана

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 г

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретариат ОИС.

Согласно заявлению, разработка месторождений полезных ископаемых без должного внимания к экологическим стандартам является нарушением международного права и национального законодательства Азербайджанской Республики, а также вызывает серьезную и обоснованную озабоченность.

"Генеральный секретариат призывает к решению всех вопросов путем диалога и высоко ценит усилия Азербайджана в этом отношении”, - говорится в заявлении.

Генеральный секретариат, ссылаясь на резолюцию, принятую на 48-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся 22-23 марта 2022 года в Исламабаде (Пакистан), призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.