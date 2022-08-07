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ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне Организация исламского сотрудничества осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа.
Внешняя политика
7 августа 2022 г. 18:50
ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Организация исламского сотрудничества осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа.

Об этом Report сообщили в организации.

"Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает насильственное и неприемлемое нападение радикальных религиозных групп на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года", - говорится в заявлении.

"Члены группы проникли в здание посольства и совершили акт вандализма, подняли религиозные флаги на балконе здания и выкрикивали радикальные религиозные лозунги. Это прямо нарушило принцип неприкосновенности дипломатических зданий. Генеральный секретариат требует тщательного расследования инцидента", - подчеркнули в организации.

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