ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Организация исламского сотрудничества осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа.

Организация исламского сотрудничества осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа.

Об этом Report сообщили в организации.

"Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает насильственное и неприемлемое нападение радикальных религиозных групп на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года", - говорится в заявлении.

"Члены группы проникли в здание посольства и совершили акт вандализма, подняли религиозные флаги на балконе здания и выкрикивали радикальные религиозные лозунги. Это прямо нарушило принцип неприкосновенности дипломатических зданий. Генеральный секретариат требует тщательного расследования инцидента", - подчеркнули в организации.