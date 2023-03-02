ОИС осудил ущерб, нанесенный культурному и религиозному наследию в Карабахе

Тема ущерба, нанесенного культурному и религиозному наследию на освобожденных территориях Азербайджана была затронута на заседании высокого уровня 52-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве.

Вопрос об ущербе, нанесенном культурному и религиозному наследию на освобожденных территориях Азербайджана, которые почти 30 лет находились под оккупацией армянских вооруженных формирований, был поднят на заседании высокого уровня 52-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ОИС, об этом в своем выступлении сказал Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брахим Таха.

"В своем выступлении Генеральный секретарь упомянул о событиях в Афганистане, проблеме Джамму и Кашмира, положении мусульманской общины рохинджа и ущербе культурному и религиозному наследию на освобожденных территориях Азербайджана", - отмечается в сообщении ОИС.

Глава ОИС подтвердил приверженность организации поощрению и защите прав человека и уважению человеческого достоинства. Он подчеркнул, что осквернение Священного Корана является предосудительным актом, который должен быть осужден всеми, и подчеркнул важность борьбы государств с ксенофобией и исламофобией.