О нас

ОИС осудил ущерб, нанесенный культурному и религиозному наследию в Карабахе

ОИС осудил ущерб, нанесенный культурному и религиозному наследию в Карабахе Тема ущерба, нанесенного культурному и религиозному наследию на освобожденных территориях Азербайджана была затронута на заседании высокого уровня 52-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 17:26
ОИС осудил ущерб, нанесенный культурному и религиозному наследию в Карабахе

Вопрос об ущербе, нанесенном культурному и религиозному наследию на освобожденных территориях Азербайджана, которые почти 30 лет находились под оккупацией армянских вооруженных формирований, был поднят на заседании высокого уровня 52-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ОИС, об этом в своем выступлении сказал Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брахим Таха.

"В своем выступлении Генеральный секретарь упомянул о событиях в Афганистане, проблеме Джамму и Кашмира, положении мусульманской общины рохинджа и ущербе культурному и религиозному наследию на освобожденных территориях Азербайджана", - отмечается в сообщении ОИС.

Глава ОИС подтвердил приверженность организации поощрению и защите прав человека и уважению человеческого достоинства. Он подчеркнул, что осквернение Священного Корана является предосудительным актом, который должен быть осужден всеми, и подчеркнул важность борьбы государств с ксенофобией и исламофобией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OIC condemns damage caused to cultural & religious heritage in Karabakh

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии
ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии
24 февраля 2023 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi