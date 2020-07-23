Охрану дипмиссий Азербайджана за рубежом усилят

Радикальные действия армян получили общественное порицание

"Посол США в Азербайджане выразил сожаление по поводу случившегося в Лос-Анджелесе. Он отметил, что никакими словами не оправдать содеянное. Радикальные действия армян получили общественное порицание. Полиция Лос-Анджелеса уже выступила с заявлением по этому вопросу".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По словам замминистра был широко обсужден вопрос обеспечения охраны Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и посольства в Вашингтоне: "После обсуждений этот вопрос будет пересмотрен не только в указанных регионах, но и в других столицах. Мы попросили дружественные нам страны предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасности и усиления защиты наших дипломатических миссий. У нас сложились нормальные отношения со всеми странами. В системе международных связей в основе сотрудничества лежат обоюдные связи. Для всех государств обязательны Венские договоренности".