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Охрану дипмиссий Азербайджана за рубежом усилят

Охрану дипмиссий Азербайджана за рубежом усилят Радикальные действия армян получили общественное порицание
Внешняя политика
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23 июля 2020 г. 15:33
Охрану дипмиссий Азербайджана за рубежом усилят

"Посол США в Азербайджане выразил сожаление по поводу случившегося в Лос-Анджелесе. Он отметил, что никакими словами не оправдать содеянное. Радикальные действия армян получили общественное порицание. Полиция Лос-Анджелеса уже выступила с заявлением по этому вопросу".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По словам замминистра был широко обсужден вопрос обеспечения охраны Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и посольства в Вашингтоне: "После обсуждений этот вопрос будет пересмотрен не только в указанных регионах, но и в других столицах. Мы попросили дружественные нам страны предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасности и усиления защиты наших дипломатических миссий. У нас сложились нормальные отношения со всеми странами. В системе международных связей в основе сотрудничества лежат обоюдные связи. Для всех государств обязательны Венские договоренности".

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