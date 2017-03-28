Огтай Асадов встретился с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Состоялась встреча председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Законодательного собрания города, в ходе беседы стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества Санкт-Петербурга и Азербайджана, как одного из важных элементов укрепления экономического, политического и культурного партнерства.

Вячеслав Макаров отметил, что Россию и Азербайджан связывают многовековые добрососедские отношения, успешно прошедшие испытание временем: "Как парламент одного из ключевых регионов страны, мы будем рады всячески содействовать укреплению нашего партнёрства".

Огтай Асадов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию с Россией. Он отметил, что уже сегодня республика напрямую работает с предприятиями из 70 российских регионов. По мнению председателя Милли Меджлиса, благодаря совместным усилиям двух стран, к настоящему времени создана прочная правовая база для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества.