 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель парламента Азербайджана встретился с белорусским коллегой в ООН

    Спикеры обсудили межпарламентское сотрудничество между странами и перспективы его дальнейшего развития

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Председатель  Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов встретился с председателем Палаты представителей Беларуси Владимиром Андрейченко.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства Беларуси в ООН, встреча состоялась в рамках открытия конференции спикеров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    На встрече спикеры  обсудили межпарламентское сотрудничество между странами и перспективы его дальнейшего развития. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi