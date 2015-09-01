Председатель парламента Азербайджана встретился с белорусским коллегой в ООН

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов встретился с председателем Палаты представителей Беларуси Владимиром Андрейченко.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства Беларуси в ООН, встреча состоялась в рамках открытия конференции спикеров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На встрече спикеры обсудили межпарламентское сотрудничество между странами и перспективы его дальнейшего развития.