Октай Асадов провел встречи в парламенте Туркменистана

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов провел переговоры в Меджлисе (парламенте) Туркменистана.

Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления и перспективы межпарламентского сотрудничества двух государств.

Стороны выразили единое мнение, что многовековые традиции добрососедства, общность истории и духовных ценностей двух братских народов способствуют активизации партнерства между законодательными органами двух государств.

Глава азербайджанского парламента был ознакомлен с основными функциями и задачами Меджлиса Туркменистана, его составом и направлениями деятельности.

Отметим, что О. Асадов прибыл в Ашхабад для участия в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.