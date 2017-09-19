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    Октай Асадов провел встречи в парламенте Туркменистана

    Стороны обсудили приоритетные направления и перспективы межпарламентского сотрудничества двух стран

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов провел переговоры в Меджлисе (парламенте) Туркменистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления и перспективы межпарламентского сотрудничества двух государств.

    Стороны выразили единое мнение, что многовековые традиции добрососедства, общность истории и духовных ценностей двух братских народов способствуют активизации партнерства между законодательными органами двух государств.

    Глава азербайджанского парламента был ознакомлен с основными функциями и задачами Меджлиса Туркменистана, его составом и направлениями деятельности.

    Отметим, что О. Асадов прибыл в Ашхабад для участия в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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