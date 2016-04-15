 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Огтай Асадов пригласил латвийского коллегу посетить Азербайджан

    Посол Латвии встретился со спикером Милли Меджлиса

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс провел встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Латвии в Азербайджане, на встрече были обсуждены двусторонние межпарламентские отношения и сотрудничество между Азербайджаном и ЕС.

    Стороны также затронули перспективы развития связей и по другим аспектам азербайджано-латвийского сотрудничества. В ходе встречи была отмечена значимая роль Азербайджана в энергетическом секторе.

    В свою очередь, О.Асадов пригласил своего латвийского коллегу посетить Азербайджан. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi