​Огтай Асадов пригласил латвийского коллегу посетить Азербайджан

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс провел встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Латвии в Азербайджане, на встрече были обсуждены двусторонние межпарламентские отношения и сотрудничество между Азербайджаном и ЕС.

Стороны также затронули перспективы развития связей и по другим аспектам азербайджано-латвийского сотрудничества. В ходе встречи была отмечена значимая роль Азербайджана в энергетическом секторе.

В свою очередь, О.Асадов пригласил своего латвийского коллегу посетить Азербайджан.