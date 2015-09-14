Огтай Асадов: Европейский парламент перешел все границы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Европейский парламент оклеветал Азербайджан". Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем специальном пленарном заседании заявил спикер Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана Огтай Асадов.

Он отметил, что согласно конституции Азербайджана, созвано специальное пленарное заседание на основании обращения 49 депутатов: "Мы неоднократно были свидетелями предвзятых резолюций Европейского парламента, принятых в отношении Азербайджана. В этот раз Европейский парламент перешел все границы. Азербайджан оклеветали. Многие депутаты Европарламента занимают враждебную позицию в отношении Азербайджана".