Огнен Гогич: Интерес РФ заключался в затягивании конфликта между Баку и Ереваном, у Трампа совсем другой подход Президент США Дональд Трамп создал условия, при которых Баку и Ереван смогли сесть за стол переговоров и подписать соглашение о нормализации и установлении дипломатических отношений.
11 августа 2025 г. 14:14
Президент США Дональд Трамп создал условия, при которых Азербайджан и Армении смогли сесть за стол переговоров и парафировать в Вашингтоне 8 августа соглашение о нормализации и установлении дипломатических отношений.

Об этом Report сказал политолог из Сербии Огнен Гогич.

По его словам, это также совпало с ослаблением влияния России на регион Южного Кавказа.

"Годами Россия играла роль посредника, но ее интерес заключался в затягивании конфликта для сохранения влияния как на Ереван, так и на Баку, а не в его разрешении. Сейчас в качестве нового посредника выступил Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), предложив условия, которые сделали переговоры возможными", - сказал он.

По мнению политолога, в любых конфликтах противоборствующие стороны всегда рано или поздно обращаются к переговорам.

Гогич отметил, что Азербайджан достиг всех своих целей после восстановления территориальной целостности, а Армения осознала невозможность развязывания нового конфликта: "Обе стороны понимают, что их интересы лучше отстаивать за столом переговоров, чем на поле боя".

Политолог провел параллели с Сербией, которая пережила множество конфликтов в период Югославских войн.

"Такая динамика не нова для Балкан. Все вооруженные конфликты в бывшей Югославии заканчивались после истощения одной из сторон, и при дипломатическом участии США", - сказал он.

Эксперт отмечает, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией также идет на пользу и президенту Трампу, стремящегося закрепить имидж миротворца: "Он стремится противопоставить себя демократам, которые, по его мнению, втягивают США в войны за рубежом, в то время как заключение мира, на его взгляд, обеспечивает экономическую выгоду для США", - подчеркнул он.

Тем не менее, Гогич отмечает, что парафирование мирного соглашения - это один из элементов мирного процесса и теперь стороны должны будут обеспечить реализацию договоренностей, согласованных в Белом доме.

