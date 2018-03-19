Оглашены итоги голосования на выборах президента России в Азербайджане

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В выборах президента России на избирательном участке в посольстве этой страны в Азербайджане приняли участие 1517 российских граждан, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что выборы прошли организованно, каких-либо жалоб не поступало.

По итогам голосования зафиксированы следующие результаты: Владимир Путин – 1252 голоса (83,3%), Павел Грудинин - 119 голосов (7,92%), Владимир Жириновский - 35 (2,33%), Ксения Собчак - 57 (3,79%), Григорий Явлинский - 17 (1,13%), Борис Титов - 11 (0,73%), Максим Сурайкин - 7 (0,47%), Сергей Бабурин - 5 голосов (0,33%).

На избирательном участке №8017 при посольстве присутствовали представители средств массовой информации Азербайджана и России, наблюдатели от МПА СНГ.

Посольство выразило благодарность официальным властям Азербайджана за содействие в организации выборов.