Пресс-секретарь ОЗА проинформировала польского депутата о депортациях западных азербайджанцев

Руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар в рамках проходящей в столице Польши Варшаве выставки "Западный Азербайджан - в нашей памяти" встретилась с председателем польско-азербайджанской парламентской группы Пшемислав

Руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар в рамках проходящей в столице Польши Варшаве выставки "Западный Азербайджан - в нашей памяти" встретилась с председателем польско-азербайджанской парламентской группы Пшемиславом Витеком.

Об этом Report сообщили в Общине.

Ульвия Зульфигар проинформировала Пшемислава Витека о нескольких этапах депортации западных азербайджанцев из Армении в прошлом веке, уничтожении их богатого наследия.

Было отмечено, что насильственно изгнанные из своих исторических земель западные азербайджанцы имеют право на возвращение в соответствии с нормами и принципами международного права.

Пшемислав Витек отметил важность реализации права на возвращение как неотъемлемого принципа международного права.