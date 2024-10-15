Пресс-секретарь ОЗА проинформировала польского депутата о депортациях западных азербайджанцев

Руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар в рамках проходящей в столице Польши Варшаве выставки "Западный Азербайджан - в нашей памяти" встретилась с председателем польско-азербайджанской парламентской группы Пшемиславом Витеком.
Об этом Report сообщили в Общине.
Ульвия Зульфигар проинформировала Пшемислава Витека о нескольких этапах депортации западных азербайджанцев из Армении в прошлом веке, уничтожении их богатого наследия.
Было отмечено, что насильственно изгнанные из своих исторических земель западные азербайджанцы имеют право на возвращение в соответствии с нормами и принципами международного права.
Пшемислав Витек отметил важность реализации права на возвращение как неотъемлемого принципа международного права.