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Официальный представитель ИСЕСКО встретилась с членами Общины Западного Азербайджана

Официальный представитель ИСЕСКО встретилась с членами Общины Западного Азербайджана В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с директором департамента социальных и гуманитарных наук ИСЕСКО Раматой Алмами Мбаей. На встрече также присутствовала сотрудник департамента стратегии и сотрудничества ИСЕСКО Динара Гулиева.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 17:58
Официальный представитель ИСЕСКО встретилась с членами Общины Западного Азербайджана

В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с директором департамента социальных и гуманитарных наук ИСЕСКО Раматой Алмами Мбаей. На встрече также присутствовала сотрудник департамента стратегии и сотрудничества ИСЕСКО Динара Гулиева.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель женского совета общины, депутат Малахат Ибрагимгызы предтавила информацию о пережитых нашими соотечественниками в Западном Азербайджане за последние 200 лет событиях, в том числе о четырех депортациях с их родных земель. Она также рассказала об уничтожении материального и нематериального культурного наследия западных азербайджанцев.

Член Женского совета, депутат Сабина Хасаева отметила, что среди убитых в ходе четырех депортаций было много женщин и детей.

Пресс-секретарь общины Ульвия Зульфигар сказала, что ашугское искусство, которое в 2009 году было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, литература, фольклор и театральное искусство Западного Азербайджана пострадали в результате вышеупомянутых трагических событий. Она выразила надежду на возвращение западных азербайджанцев на родные земли.

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