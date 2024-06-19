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Ответ официального Баку МИД Армении: Создание имиджа миролюбивой страны - политическая манипуляция

Ответ официального Баку МИД Армении: Создание имиджа миролюбивой страны - политическая манипуляция
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 16:01
Ответ официального Баку МИД Армении: Создание имиджа миролюбивой страны - политическая манипуляция

В связи с утверждением о том, что Армения имеет суверенное право проводить политику массовой милитаризации, необходимо отметить, что все должны знать причины, по которым эти действия являются незаконными и представляют угрозу для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал в ответ на заявление МИД Армении.

Было отмечено, что Армения, на протяжении почти 30 лет грубо нарушавшая нормы и принципы международного права, совершившая агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в нарушение Алма-Атинской декларации, на которую эта страна неоднократно ссылается в настоящее время, продолжающая территориальные претензии к своим соседям и остановившая свои агрессивные действия лишь только после шагов Азербайджана, "прибегает к политической манипуляции, пытаясь создать имидж мирной страны".

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Версия на английском языке Baku to Armenian Foreign Ministry: Creating image of peace-loving country - political manipulation
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakıdan Ermənistan XİN-ə cavab: Sülhpərvər ölkə imici yaratmaq siyasi manipulyasiyadır

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