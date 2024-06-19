Ответ официального Баку МИД Армении: Создание имиджа миролюбивой страны - политическая манипуляция

В связи с утверждением о том, что Армения имеет суверенное право проводить политику массовой милитаризации, необходимо отметить, что все должны знать причины, по которым эти действия являются незаконными и представляют угрозу для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал в ответ на заявление МИД Армении.

Было отмечено, что Армения, на протяжении почти 30 лет грубо нарушавшая нормы и принципы международного права, совершившая агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в нарушение Алма-Атинской декларации, на которую эта страна неоднократно ссылается в настоящее время, продолжающая территориальные претензии к своим соседям и остановившая свои агрессивные действия лишь только после шагов Азербайджана, "прибегает к политической манипуляции, пытаясь создать имидж мирной страны".