Официальный Баку: Планируемые нелегитимные "выборы президента" незаконной структуры – провокация

Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять различные документы от имени незаконно

Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять различные документы от имени незаконного режима.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в стране представителей дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что планируемые так называемые "выборы президента" незаконной структуры являются крайне провокационным шагом: "Подобное явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана является неприемлемым".

"Указанные провокации, совершенные Арменией, негативно влияют на процесс нормализации и сводят на нет усилия международных акторов в этом направлении. Необходимо адекватное понимание рисков и угроз, связанных с безответственным и деструктивным поведением Армении, и принятие соответствующих мер, чтобы удержать Армению от подобных действий", - было заявлено на брифинге.