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Официальный Баку: Планируемые нелегитимные "выборы президента" незаконной структуры – провокация

Официальный Баку: Планируемые нелегитимные "выборы президента" незаконной структуры – провокация Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять различные документы от имени незаконно
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 17:59
Официальный Баку: Планируемые нелегитимные выборы президента незаконной структуры – провокация

Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять различные документы от имени незаконного режима.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в стране представителей дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что планируемые так называемые "выборы президента" незаконной структуры являются крайне провокационным шагом: "Подобное явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана является неприемлемым".

"Указанные провокации, совершенные Арменией, негативно влияют на процесс нормализации и сводят на нет усилия международных акторов в этом направлении. Необходимо адекватное понимание рисков и угроз, связанных с безответственным и деструктивным поведением Армении, и принятие соответствующих мер, чтобы удержать Армению от подобных действий", - было заявлено на брифинге.

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Версия на английском языке Official Baku: Planned 'presidential elections' of illegal organization is extremely provocative step
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Qanunsuz qurumun "prezidentinin" planlaşdırılan qondarma "seçkiləri" son dərəcə təxribatçı addımdır"

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