Официальный Баку в очередной раз предупредил Армению

Предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачынской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой.

Предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачынской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Призывы армянского руководства к войне не является чем-то новым. Еще в 2019 году премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил мысль "Карабах - это Армения", а ныне экс-министр Тоноян заявлял о "новой войне за новые земли".

Предложенный Мирзояном военный вариант решения вопроса говорит о том, что Армения не извлекла урок из истории и до сих пор не осознает, чем для нее закончилась 30-летняя оккупация азербайджанских земель. Подобная авантюра Армении дожна быть пресечена", - отмечается в документе МИД.