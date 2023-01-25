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Официальный Баку в очередной раз предупредил Армению

Официальный Баку в очередной раз предупредил Армению Предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачынской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой.
Внешняя политика
25 января 2023 г. 23:30
Официальный Баку в очередной раз предупредил Армению

Предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачынской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Призывы армянского руководства к войне не является чем-то новым. Еще в 2019 году премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил мысль "Карабах - это Армения", а ныне экс-министр Тоноян заявлял о "новой войне за новые земли".

Предложенный Мирзояном военный вариант решения вопроса говорит о том, что Армения не извлекла урок из истории и до сих пор не осознает, чем для нее закончилась 30-летняя оккупация азербайджанских земель. Подобная авантюра Армении дожна быть пресечена", - отмечается в документе МИД.

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