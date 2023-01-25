Официальный Баку в очередной раз предупредил Армению

Предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачынской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Призывы армянского руководства к войне не является чем-то новым. Еще в 2019 году премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил мысль "Карабах - это Армения", а ныне экс-министр Тоноян заявлял о "новой войне за новые земли".
Предложенный Мирзояном военный вариант решения вопроса говорит о том, что Армения не извлекла урок из истории и до сих пор не осознает, чем для нее закончилась 30-летняя оккупация азербайджанских земель. Подобная авантюра Армении дожна быть пресечена", - отмечается в документе МИД.