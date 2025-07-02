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Айхан Гаджизаде: Утверждения о том, что Азербайджан не отвечает на официальные обращения России, безосновательны

Айхан Гаджизаде: Утверждения о том, что Азербайджан не отвечает на официальные обращения России, безосновательны Утверждения о том, что Азербайджан не отвечает на официальные обращения России, безосновательны.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 20:17
Айхан Гаджизаде: Утверждения о том, что Азербайджан не отвечает на официальные обращения России, безосновательны

Утверждения в заявлениях пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ и посольства страны в Азербайджане от 2 июля о якобы применении физической силы правоохранительными органами против российских граждан, находящихся с визитом в нашей стране, и членов их семей, а также о том, что Баку не отвечает на официальные обращения Москвы по оказанию консульской поддержки арестованным российским гражданам, безосновательны.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Официальная позиция Азербайджанской стороны в отношении задержанных и арестованных членов группировок, а также российских граждан, работающих в незаконно действующем в нашей стране филиале "Спутник-Азербайджан", была публично объявлена.

Что касается вопроса консульской поддержки, обращения, поступившие от российской стороны в МИД 30 июня и 1 июля, были немедленно направлены в соответствующий государственный орган, и информация о личности арестованных лиц и уполномоченном органе, проводящем расследование, была предоставлена российской стороне в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Консульской конвенции между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В целом, сроки рассмотрения обращений в соответствии с конвенцией известны российской стороне.

Отметим, что Азербайджан никогда не предавал огласке и не политизировал тот факт, что ответы на наши неоднократные обращения по организации консульских встреч с гражданами нашей страны, задержанными и находящимися в исправительных учреждениях в различных городах России, задерживались российской стороной на недели.

Учитывая вышеизложенное, призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию.

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Версия на английском языке MFA: Russia's allegations that Azerbaijan didn't respond to official appeals are unfounded
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Rusiyanın rəsmi müraciətlərinə Azərbaycan tərəfindən cavab verilmədiyi iddiaları əsassızdır

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