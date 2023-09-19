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МИД: Для обеспечения мира необходимо пресечь теракты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом

МИД: Для обеспечения мира необходимо пресечь теракты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом В целях обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо решительно осудить и пресечь военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 12:19
МИД: Для обеспечения мира необходимо пресечь теракты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом

В целях обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо решительно осудить и пресечь военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с гибелью гражданских лиц и сотрудников Министерства внутренних дел в результате минного террора в Ходжавенде.

Отмечается, что 19 сентября транспортное средство подорвалось на противотанковой мине, заложенной на территории Ходжавендского района диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. В результате этой провокации погибли двое мирных жителей.

"В тот же день четверо сотрудников Министерства внутренних дел, направлявшиеся в зону, где произошел упомянутый теракт, подорвались на мине в строящемся тоннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Таким образом, общее число жертв минных инцидентов после 44-дневной Отечественной войны достигло 314 человек, 61 из них погиб", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Official Baku: Terrorist acts of Armenia and so-called regime must be condemned and prevented
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistanın və qondarma rejimin terror aktları pislənilməli və qarşısı alınmalıdır"

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