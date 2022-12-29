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Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались

Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались В 2022 году союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно продолжались.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 19:16
Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались

В 2022 году союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно продолжались.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

"Шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная 15 июня 2021 года в городе Шуша между президентами Азербайджана и Турции, была ратифицирована парламентами обеих стран и вступила в силу в феврале текущего года. Соглашение заложило основу для дальнейшего развития братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией на основе союзничества".

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Версия на английском языке Wide-ranging allied relations between Azerbaijan and Turkiye continued successfully this year – official Baku 
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Bu il Azərbaycanla Türkiyə arasında genişmiqyaslı müttəfiqlik uğurla davam edib"

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