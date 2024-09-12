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Официальный Баку: С Арменией согласовано около 80% текста мирного соглашения

Официальный Баку: С Арменией согласовано около 80% текста мирного соглашения 09:26
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 09:32
Официальный Баку: С Арменией согласовано около 80% текста мирного соглашения

С Арменией согласовано около 80% текста мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он заявил, что мирное соглашение – это целый документ: "Поэтому необходимо согласовать все пункты. Но в целом, есть прогресс".

A.Гаджизаде отметил, что одним из основных вопросов, препятствующих подписанию мирного соглашения, является территориальные претензии Армении к Азербайджану: "Также хочу отметить, что в Конституции Азербайджана нет территориальных претензий ни к одной стране, в том числе, и к Армении".

Он добавил, что официальный Баку заинтересован в открытии коммуникаций в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Ermənistanla sülh sazişi mətninin təxminən 80 faizi razılaşdırılıb

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