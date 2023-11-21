Официальный Баку: Азербайджан готов к прямым двусторонним переговорам с Арменией

В МИД Азербайджана распространил заявление в связи с призывом к Еревану о возобновлении переговоров по проекту мирного договора.

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с призывом к Еревану о возобновлении переговоров по проекту мирного договора.

Как сообщает Report, в министерстве отметили, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения азербайджанской стороны по проекту мирного договора, что в свою очередь серьезно затормозило процесс.

Отмечается, что этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе.

"Азербайджан готов к прямым двусторонним переговорам с Арменией с целью скорейшего заключения мирного договора. Считаем, что страны должны вместе принять решение о будущем отношений", - говорится в заявлении.

В заявлении МИД говорится, что Баку и Ереван оба несут ответственность за продолжение мирного процесса, что также касается выбора взаимоприемлемого места для переговоров, либо возможности встречи на государственной границе.

"Азербайджан призывает армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеется, что в Армении положительно отреагируют на данный призыв к скорейшему началу переговоров", - говорится в заявлении.