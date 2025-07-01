Баку призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Баку призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Азербайджан передал России ноту протеста в связи с убийством и жестоким избиением силовиками азербайджанцев в Екатеринбурге и призвал российскую сторону не вмешиваться во внутренние дела страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Ноту российской стороне передал сегодня посол Азербайджана Рахман Мустафаев, которого вызвали в МИД РФ.

"В ноте выражен решительный протест против применения пыток и унижающих достоинство действий со стороны российских правоохранительных органов при допросе наших соотечественников. Азербайджанская сторона подчеркнула, что подобные действия являются нарушением законодательства Российской Федерации и международно признанных основных прав и свобод человека.

Особую обеспокоенность Баку вызвала этническая нетерпимость, проявленная во время организации и проведения рейдов против азербайджанцев, а также освещение этих инцидентов в российских СМИ", - говорится в заявлении.

В ноте отмечается, что незаконные действия российских правоохранительных органов, убийства и тяжелые ранения соотечественников вызвали крайне негативную реакцию в азербайджанском обществе. Азербайджанская сторона потребовала от России принять срочные меры для всестороннего и объективного расследования этих нападений и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, сказал Гаджизаде.

"Что касается мероприятий, проведенных в офисе "Sputnik-Азербайджан", посол довел до сведения российской стороны позицию Азербайджана. Он подчеркнул, что оперативно-розыскные мероприятия, проведенные правоохранительными органами Азербайджанской Республики, полностью соответствуют законодательству страны и международным обязательствам", - подчеркнул представитель МИД.

Как известно, 12 февраля текущего года руководитель бакинского филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" был вызван в МИД, где ему сообщили об отсутствии правовых оснований для деятельности в стране в качестве филиала или представительства. Ему вручили уведомление о необходимости прекращения деятельности филиала в течение 3 дней. Несмотря на это, указанный филиал и его сотрудники, граждане РФ, аккредитация которых была аннулирована, незаконно продолжали свою деятельность.

"Согласно информации МВД, в настоящее время по факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные мероприятия продолжаются.

У российской стороны нет оснований для недовольства. Мы призываем Россию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. В отличие от действий российских правоохранительных органов, меры, принятые азербайджанской стороной, и способ их осуществления полностью законны", - говорится в заявлении.

Гаджизаде также добавил, что действия российской стороны в целом противоречат двусторонним отношениям между двумя странами.