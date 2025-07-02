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Официальный Баку призвал российскую сторону воздержаться от шагов, искусственно обостряющих ситуацию

Официальный Баку призвал российскую сторону воздержаться от шагов, искусственно обостряющих ситуацию Министерство иностранных дел Азербайджана призвало российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 20:27
Официальный Баку призвал российскую сторону воздержаться от шагов, искусственно обостряющих ситуацию

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя утверждения пресс-секретаря МИД РФ и Посольства России в нашей стране от 2 июля о якобы применении физической силы правоохранительными органами в отношении находящихся с визитом в Азербайджане российских граждан и членов их семей, а также о том, что азербайджанская сторона не отвечает на официальные обращения России по оказанию консульской поддержки задержанным российским гражданам.

Он отметил, что азербайджанская сторона никогда не предавала огласке и не политизировала тот факт, что ответы на неоднократные обращения по организации консульских встреч с гражданами Азербайджана, задержанными и находящимися в исправительных учреждениях в различных городах России, задерживались российской стороной на недели.

"Учитывая вышеизложенное, призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию", - подчеркнул А. Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Rusiyanı vəziyyəti süni şəkildə daha da gərginləşdirən addımlardan çəkinməyə çağırıb

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