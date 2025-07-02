Официальный Баку призвал российскую сторону воздержаться от шагов, искусственно обостряющих ситуацию

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию.

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя утверждения пресс-секретаря МИД РФ и Посольства России в нашей стране от 2 июля о якобы применении физической силы правоохранительными органами в отношении находящихся с визитом в Азербайджане российских граждан и членов их семей, а также о том, что азербайджанская сторона не отвечает на официальные обращения России по оказанию консульской поддержки задержанным российским гражданам.

Он отметил, что азербайджанская сторона никогда не предавала огласке и не политизировала тот факт, что ответы на неоднократные обращения по организации консульских встреч с гражданами Азербайджана, задержанными и находящимися в исправительных учреждениях в различных городах России, задерживались российской стороной на недели.

"Учитывая вышеизложенное, призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию", - подчеркнул А. Гаджизаде.