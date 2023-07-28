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Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении

Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении Изгнание азербайджанцев из Армении является не только историческим фактом, но и свидетельством того, что армянская сторона, целенаправленно изменившая тысячи азербайджанских топонимов на территории Армении как во времена советской Армении, так и с 1990-х
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 10:56
Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении

Изгнание азербайджанцев из Армении является не только историческим фактом, но и свидетельством того, что армянская сторона, целенаправленно изменившая тысячи азербайджанских топонимов на территории Армении как во времена советской Армении, так и с 1990-х годов, искажала следы азербайджанцев на территории Армении, разрушала исторические памятники.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу голословных высказываний министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

В заявлении МИД подчеркивается, что армянская сторона, которая уничтожает следы азербайджанцев и исторические памятники на территории Армении, и тем самым пытаясь арменизировать исторические земли Азербайджана, лицемерно представляет использование Азербайджаном термина "Община Западного Азербайджана" как нарушение международного права. Отмечается, что Армения, до сих пор не соблюдавшая никаких соглашений и обязательств, обвинила Азербайджан в отрицании мнимых соглашений. МИД назвал это шагом, направленным на сокрытие собственных возможных провокаций Армении: "Эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены международным сообществом и предотвращены."

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Версия на английском языке Official Baku calls on international community to condemn destructive activities of Armenia
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın destruktiv fəaliyyətlərini qınamağa çağırıb

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