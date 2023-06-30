Официальный Баку: Президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби

На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана предвзятые заявления французского президента Эммануэля Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойст

На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана предвзятые заявления французского президента Эммануэля Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и побуждают тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм, еще больше расширять свою деструктивную деятельность.

Как сообщает Report, об этом было сказано послу Франции в Азербайджане Анн Буйон, которая 30 июня была вызвана в МИД страны.

Послу было сказано, что повторное озвучивание Макроном предвзятых, направленных против Азербайджана заявлений является ярким примером того, что президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби Франции и не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.