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Официальный Баку: Президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби

Официальный Баку: Президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана предвзятые заявления французского президента Эммануэля Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойст
Внешняя политика
30 июня 2023 г. 16:39
Официальный Баку: Президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби

На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана предвзятые заявления французского президента Эммануэля Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и побуждают тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм, еще больше расширять свою деструктивную деятельность.

Как сообщает Report, об этом было сказано послу Франции в Азербайджане Анн Буйон, которая 30 июня была вызвана в МИД страны.

Послу было сказано, что повторное озвучивание Макроном предвзятых, направленных против Азербайджана заявлений является ярким примером того, что президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби Франции и не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.

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Версия на английском языке Official Baku: ‘French president is a tool in the hands of the French Armenian lobby’
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Fransa Prezidenti erməni lobbisinin əlində bir alətdir"

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