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Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы

Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы Недопустимо, чтобы ряд стран и международных организаций, закрывавших глаза на оккупацию азербайджанских территорий в течение 30 лет, делали предвзятые заявления против Азербайджана.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 09:56
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы

Неприемлемо, чтобы ряд стран и международных организаций, закрывавших глаза на оккупацию азербайджанских территорий в течение 30 лет, делали предвзятые заявления против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что эти страны и международные организации в течение последних трех лет игнорировали присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, препятствие открытию коммуникаций со стороны Армении: "Мы требуем от стран и международных организаций, которые поддаются манипуляциям Армении и делают предвзятые заявления, уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, невмешательства во внутренние дела нашей страны, прекращения политики двойных стандартов".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Bir sıra ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlar verməsi qəbuledilməzdir"

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