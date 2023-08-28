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Официальный Баку предупредил президента Франции: Вмешательства извне будут решительно пресекаться

Официальный Баку предупредил президента Франции: Вмешательства извне будут решительно пресекаться Азербайджанская сторона намерена обеспечить мир и безопасность в регионе, и все вмешательства извне, препятствующие этому процессу, будут решительно пресекаться.
Внешняя политика
28 августа 2023 г. 17:31
Официальный Баку предупредил президента Франции: Вмешательства извне будут решительно пресекаться

Азербайджанская сторона намерена обеспечить мир и безопасность в регионе, и все вмешательства извне, препятствующие этому процессу, будут решительно пресекаться.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученные на конференции послов.

"Было бы полезнее, если бы французская сторона, которая заявляет, что является автором миссии Евросоюза в Праге и инициативы по признанию границы в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года, ответила бы и на вопрос, почему она не выступала с подобными инициативами в течение почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий", – отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Official Baku warns French president: All external interference will be resolutely prevented
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Fransa Prezidentinə xəbərdarlıq edib: "Kənar müdaxilələrin qarşısı qətiyyətlə alınacaq"

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