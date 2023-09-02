​​​​​​​Официальный Баку: Разжигание сепаратистских тенденций будет решительно пресекаться

Любые попытки территориальных претензий к Азербайджану и разжигание агрессивных сепаратистских тенденций на территории страны будут решительно пресекаться, они получат должный ответ.

Любые попытки территориальных претензий к Азербайджану и разжигание агрессивных сепаратистских тенденций на территории страны будут решительно пресекаться, они получат должный ответ.

Как сообщает Report об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к высказываниям премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября, направленным против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В заявлении говорится, что на фоне новых реалий в регионе деструктивное поведение, демонстрируемое Арменией, не имеет никакой перспективы, более того, такая позиция ведет Армению к бедствию.