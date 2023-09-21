Официальный Баку ответил министру иностранных дел Франции

В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны об итогах проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны об итогах проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве отметили, что крайне безответственные заявления французского министра направлены на искажение существующих реалий в регионе.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан провел локальные антитеррористические мероприятия на своей суверенной территории с целью предотвратить дальнейшие военные провокации и террористические акты со стороны незаконных армянских вооруженных формирований, что в свою очередь полностью соответствует международному праву, в том числе международному гуманитарному праву.

"Вместо того, чтобы осудить невыполнение Арменией своих обязательств касательно вывода подразделений армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, а также военно-политические провокации со стороны руководства этой страны, включая безрассудное поздравительное послание премьер-министра Армении от 2 сентября, адресованное марионеточному режиму, поддерживаемому Арменией на протяжении последних 30 лет, Франция озвучила претензии к Азербайджану, а это в свою очередь ничто иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении", - заявил МИД.

В министерстве напомнили, что на предыдущих заседаниях СБ ООН попытки Франции отодвинуть Азербайджан на второй план увенчались крахом. Несмотря на это, Париж в очередной раз предпринял попытку использовать Совет Безопасности для реализации своей недальновидной политики в регионе, заявили в МИД.

"Подобные инициативы не только опасны, но и не способствуют миру и безопасности в регионе", - отметили в ведомстве.

В заявлении говорится, что Азербайджан никогда не считал своей целью мирных армянских жителей Карабаха, и привержен процессу их реинтеграции в азербайджанское общество, обеспечению их прав и безопасности в рамках Конституции Азербайджанской Республики. Таким образом, заявления Парижа о якобы “массовой депортации” армянского населения из Карабаха это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное, чтобы в очередной раз обвинить Азербайджан, отметили в министерстве.

"Полное разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана, и роспуск незаконного марионеточного режима в ближайшие сроки – это ключ к созданию условий для содержательного диалога между представителями центрального правительства и армянскими жителями Карабаха по вопросам их реинтеграции в наше общество, как равноправных граждан в рамках Конституции Азербайджана", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что это в свою очередь внесет позитивный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В период, когда началась практическая реализация договоренностей о диалоге между официальными лицами Азербайджана и армянскими жителями Карабаха, разоружении и демилитаризации в регионе, международное сообщество, в частности Франция, оценивая ситуацию должны придерживаться норм международного права, в основе которых уважение к территориальной целостности и суверенитету стран", - говорится в заявлении.