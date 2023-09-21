О нас

Официальный Баку ответил министру иностранных дел Франции

Официальный Баку ответил министру иностранных дел Франции В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны об итогах проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 16:51
Официальный Баку ответил министру иностранных дел Франции

В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны об итогах проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве отметили, что крайне безответственные заявления французского министра направлены на искажение существующих реалий в регионе.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан провел локальные антитеррористические мероприятия на своей суверенной территории с целью предотвратить дальнейшие военные провокации и террористические акты со стороны незаконных армянских вооруженных формирований, что в свою очередь полностью соответствует международному праву, в том числе международному гуманитарному праву.

"Вместо того, чтобы осудить невыполнение Арменией своих обязательств касательно вывода подразделений армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, а также военно-политические провокации со стороны руководства этой страны, включая безрассудное поздравительное послание премьер-министра Армении от 2 сентября, адресованное марионеточному режиму, поддерживаемому Арменией на протяжении последних 30 лет, Франция озвучила претензии к Азербайджану, а это в свою очередь ничто иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении", - заявил МИД.

В министерстве напомнили, что на предыдущих заседаниях СБ ООН попытки Франции отодвинуть Азербайджан на второй план увенчались крахом. Несмотря на это, Париж в очередной раз предпринял попытку использовать Совет Безопасности для реализации своей недальновидной политики в регионе, заявили в МИД.

"Подобные инициативы не только опасны, но и не способствуют миру и безопасности в регионе", - отметили в ведомстве.

В заявлении говорится, что Азербайджан никогда не считал своей целью мирных армянских жителей Карабаха, и привержен процессу их реинтеграции в азербайджанское общество, обеспечению их прав и безопасности в рамках Конституции Азербайджанской Республики. Таким образом, заявления Парижа о якобы “массовой депортации” армянского населения из Карабаха это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное, чтобы в очередной раз обвинить Азербайджан, отметили в министерстве.

"Полное разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана, и роспуск незаконного марионеточного режима в ближайшие сроки – это ключ к созданию условий для содержательного диалога между представителями центрального правительства и армянскими жителями Карабаха по вопросам их реинтеграции в наше общество, как равноправных граждан в рамках Конституции Азербайджана", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что это в свою очередь внесет позитивный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В период, когда началась практическая реализация договоренностей о диалоге между официальными лицами Азербайджана и армянскими жителями Карабаха, разоружении и демилитаризации в регионе, международное сообщество, в частности Франция, оценивая ситуацию должны придерживаться норм международного права, в основе которых уважение к территориальной целостности и суверенитету стран", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Official Baku responds to French FM 
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Fransa XİN başçısına cavab verib

Другие новости из категории

Песков: Есть предпосылки для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Песков: Есть предпосылки для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией
21 сентября 2023 г. 16:35
МИД: Баку надеется, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана и на словах, и на деле
МИД: Баку надеется, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана и на словах, и на деле
21 сентября 2023 г. 16:34
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
21 сентября 2023 г. 16:27
Представитель МИД: В ходе антитеррористических мероприятий применялось высокоточное оружие
Представитель МИД: В ходе антитеррористических мероприятий применялось высокоточное оружие
21 сентября 2023 г. 16:10
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
21 сентября 2023 г. 15:35
Президенты Азербайджана и России обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе
Президенты Азербайджана и России обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе
21 сентября 2023 г. 15:33
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
21 сентября 2023 г. 15:23
Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК
Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК
21 сентября 2023 г. 15:12
Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор
21 сентября 2023 г. 14:58
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi