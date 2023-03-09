Официальный Баку ответил МИД Армении

"Очередное заявление Министерства иностранных дел Армении от 8 марта, полное лжи и клеветы против Азербайджана, призвано скрыть оккупационную политику, проводимую Арменией в течение почти 30-летнего периода, а также провокации, совершаемые против Азербайд

Очередное заявление Министерства иностранных дел Армении от 8 марта, полное лжи и клеветы против Азербайджана, призвано скрыть оккупационную политику, проводимую Арменией в течение почти 30-летнего периода, а также провокации, совершаемые против Азербайджана и азербайджанцев в нынешний постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии к полному лжи и клеветы заявлению Министерства иностранных дел Армении от 8 марта.

"Армения в очередной раз лицемерно отрицает тот факт, что использует грунтовую дорогу Ханкенди-Халфали-Туршсу в военных целях для передвижения транспортных средств армянских вооруженных сил, что зафиксировано камерами наблюдения подразделений Вооруженных сил Азербайджанской Республики и продемонстрированно Министерством обороны Азербайджанской Республики.

Совершенно необоснованно обвинять в невыполнении обязательств Азербайджан, освободивший свои земли от оккупации со стороны Армении, которая последние 30 лет грубо нарушала нормы и принципы международного права и продолжает нарушать большинство обязательств, взятых на себя после войны 2020 года в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Точно так же недопустимо, что Армения, стремящаяся исказить последнее решение Международного суда и представить свои мечты как реальность, предъявляет претензии Азербайджану о якобы уклонении от исполнения решения.

Абсурдным является то, что Армения, которая с момента обретения независимости, вопреки нормам и принципам международного права, осуществляла военную агрессию и массовые убийства на международно признанных территорий Азербайджана, разрушила оккупированные ею города и сотни сел, проводила этнические чистки против азербайджанцев, изгоняла сотни тысяч людей со своих родных земель, препятствовала миссиям международных организаций в регионе, теперь апеллирует к международному праву и обращается к международным организациям, утверждая, что Азербайджан якобы готовится провести “этническую чистку” и “геноцид” против армянского населения региона.

Что касается утверждения Министерства иностранных дел Армении о якобы отсутствии армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях, мы еще раз напоминаем, что Армения не только сейчас, но и на протяжении 30-летнего периода оккупации пыталась доказать, что они не оккупировали азербайджанские территории. В то время как известны факты оккупации азербайджанских территорий Арменией, размещение ее сил на оккупированных территориях Азербайджана, доставка основной импортируемой военной техники на территорию Азербайджана, подчинение всех сил министру обороны Армении, а также возбуждение уголовных дел в отношении многих военнослужащих на территории Армении.

Вместе с тем, политическое руководство Армении признает, что армянские силы не были выведены с территории Азербайджана. Также было объявлено, что силы будут выведены в сентябре 2022 года, но этого еще не произошло. Что касается обязательства о том, какие силы выводятся с территории Азербайджана, еще раз напоминаем, что согласно пункту 4 заявления от 10 ноября 2020 года, с территории Азербайджана должны быть выведены все армянские вооруженные силы, и манипуляции в этом вопросе недопустимы.

В целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана в начале Лачынской дороги необходимо создание погранично-контрольного пункта пропуска.

Азербайджан и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности".