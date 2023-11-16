Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Азербайджан не считает возможным проведение встречи с Арменией на уровне глав МИД, которую было предложено организовать 20 ноября 2023 в Вашингтоне.

Азербайджан не считает возможным проведение встречи с Арменией на уровне глав МИД, которую было предложено организовать 20 ноября 2023 в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана.

"Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам", - отметили в МИД.