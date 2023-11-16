О нас

Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне Азербайджан не считает возможным проведение встречи с Арменией на уровне глав МИД, которую было предложено организовать 20 ноября 2023 в Вашингтоне.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 15:29
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Азербайджан не считает возможным проведение встречи с Арменией на уровне глав МИД, которую было предложено организовать 20 ноября 2023 в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана.

"Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам", - отметили в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Official Baku refuses meeting of FMs of Azerbaijan and Armenia in Washington
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Vaşinqton görüşündən imtina edib

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi