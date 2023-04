Решительно осуждаем заранее спланированное и организованное сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия на площади Свободы в Ереване.

Как сообщает Report, об этом в своем в Twitter написал глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Правительство и премьер-министр Армении Никол Пашинян должны принять срочные меры для предотвращения подобных преступлений на почве ненависти и актов ксенофобии", - отметил Гаджизаде.