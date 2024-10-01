Официальный Баку осудил нападение на резиденцию посла ОАЭ в Судане

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило нападение на резиденцию посла Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана, городе Хартуме.

Официальный Баку решительно осудил нападение на резиденцию посла Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана, городе Хартуме.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В заявлении МИД подчеркивается, что "нападение на дипломатические представительства является вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и абсолютно неприемлемо".

Азербайджан призывает все государства уважать неприкосновенность дипмиссий в соответствии с принципами международного права, добавили в МИД.

Ранее министерство иностранных дел Эмиратов заявило, что самолет ВВС Судана нанес удар по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в столице страны Хартуме.

МИД сообщил, что ОАЭ направит ноту протеста Лиге арабских государств, Африканскому союзу и ООН.