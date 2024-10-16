Официальный Баку осудил арест Павла Дурова и Кеми Себы во Франции

14:35

Преследование властями Франции основателя социальной сети Telegram Павла Дурова и борца за права африканских народов Кеми Себы за их политические убеждения и взгляды является недопустимым.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя арест Дурова и Себы правоохранительными органами Франции.

По его словам, избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Дурова и Себы является нарушением фундаментальных прав человека во Франции: "Французская сторона должна провести прозрачное и справедливое расследование, а международная общественность должна быть соответственно проинформирована. Мы считаем, что подобные политически мотивированные аресты во Франции должны быть расследованы соответствующими органами Европейского Союза, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, им должна быть дана соответствующая оценка".