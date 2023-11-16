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Официальный Баку объявил о новом формате сотрудничества в регионе

Официальный Баку объявил о новом формате сотрудничества в регионе Официальный Баку объявил о новом формате сотрудничества в регионе.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 16:11
Официальный Баку объявил о новом формате сотрудничества в регионе

Официальный Баку объявил о новом формате сотрудничества в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Согласно информации, формат "3+3" (Азербайджан-Грузия-Армения-Турция-Россия-Иран) меняется на формат "3+2" (Азербайджан-Армения-Турция-Россия-Иран).

В заявлении МИД говорится, что США, которые не являются страной региона, своими шагами и заявлениями наносят удар по усилиям стран региона по обеспечению транспортной безопасности.

"Американской стороне хорошо известно, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из пункта 9 трехстороннего заявления 2020 года, побудило Азербайджан к принятию решения о строительстве альтернативных дорог. Договоренность о прокладке коммуникаций с соседними государствами, в том числе договор с Ираном о маршруте в Нахчыванскую Автономную Республику, является суверенным правом Азербайджана. На этом фоне Азербайджан еще раз подтверждает, что формат "3+2" (Азербайджан-Армения-Турция-Россия-Иран) является приоритетом для безопасности региона. В этой связи любые комментарии, подрывающие указанные усилия, неуместны", - говорится в комментарии МИД.

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Версия на английском языке Official Baku announces new cooperation format in region
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı regionda yeni əməkdaşlıq formatı elan edib

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