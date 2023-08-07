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Официальный Баку: Недопустимо, чтобы специальные докладчики и эксперты ООН применяли двойные стандарты

Официальный Баку: Недопустимо, чтобы специальные докладчики и эксперты ООН применяли двойные стандарты Вызывает сожаление тот факт, что специальные докладчики и эксперты ООН, закрывающие глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на азер
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 23:01
Официальный Баку: Недопустимо, чтобы специальные докладчики и эксперты ООН применяли двойные стандарты

Вызывает сожаление тот факт, что специальные докладчики и эксперты ООН, закрывающие глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях в течение последних трех лет, препятствование возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, поддаются на манипуляции Армении и делают предвзятые заявления.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о ситуации вокруг “Лачынской дороги”.

Отмечается недопустимость того, что указанные лица, не уважая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, употребляют в заявлении такие выражения, как ”Нагорный Карабах", вмешиваются во внутренние дела Азербайджана и применяют двойные стандарты.

“Еще раз хотим напомнить, что Армения, вопреки обязательствам, не только не вывела полностью свои вооруженные силы с наших земель, но и осуществляла их ротацию через Лачынскую дорогу, снабжала оружием и боеприпасами, занималась разграблением природных богатств Азербайджана. Все это было встречено молчанием ООН и других международных организаций", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: “BMT xüsusi məruzəçilərinin və ekspertlərinin ikili yanaşmalar tətbiq etməsi qəbuledilməzdir”

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