Официальный Баку назвал условия применения амнистии к "представителям" так называемого режима в Карабахе

Азербайджан требует от Армении прекратить военное строительство, отказаться от реваншистских планов, прекратить посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахском

Азербайджан требует от Армении прекратить военное строительство, отказаться от реваншистских планов, прекратить посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было сказано на организованном в МИД для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса брифинге с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

В то же время Азербайджан требует немедленного вывода личного состава вооруженных сил Армении, упразднения военных и "правительственных" структур так называемого режима, подчиняющегося Армении, и разоружения незаконно размещенных на территории Азербайджана вооруженных сил Армении. В этом случае к "представителям" так называемого режима может быть применена амнистия.