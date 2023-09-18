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Официальный Баку назвал условия применения амнистии к "представителям" так называемого режима в Карабахе

Официальный Баку назвал условия применения амнистии к "представителям" так называемого режима в Карабахе Азербайджан требует от Армении прекратить военное строительство, отказаться от реваншистских планов, прекратить посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахском
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 17:49
Официальный Баку назвал условия применения амнистии к представителям так называемого режима в Карабахе

Азербайджан требует от Армении прекратить военное строительство, отказаться от реваншистских планов, прекратить посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было сказано на организованном в МИД для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса брифинге с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

В то же время Азербайджан требует немедленного вывода личного состава вооруженных сил Армении, упразднения военных и "правительственных" структур так называемого режима, подчиняющегося Армении, и разоружения незаконно размещенных на территории Азербайджана вооруженных сил Армении. В этом случае к "представителям" так называемого режима может быть применена амнистия.

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Версия на английском языке Baku names conditions for applying amnesty to “reps” of so-called regime in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Qarabağdakı qondarma rejimin “nümayəndə”lərinə amnistiya tətbiq edilməsinin şərtlərini açıqlayıb

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