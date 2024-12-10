Официальный Баку надеется на восстановление двусторонних отношений после стабилизации ситуации в Сирии

Азербайджан надеется на восстановление двусторонних отношений между Азербайджаном и Сирией после стабилизации ситуации в этой стране и развитие сотрудничества на основе принципов взаимной дружбы и партнерства.

Азербайджан надеется на восстановление двусторонних отношений с Сирией после стабилизации ситуации в этой стране и развитие сотрудничества на основе принципов взаимной дружбы и партнерства.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что несмотря на отсутствие посольства Азербайджана в Сирии, ведется работа по выявлению количества и местонахождения азербайджанских граждан в этой стране.

В МИД добавили, что проводимая с 2020 года работа по репатриации граждан Азербайджана из Сирии через территорию Турции продолжится.