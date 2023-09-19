О нас

Официальный Баку: Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции

Официальный Баку: Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции Мы категорически отвергаем и осуждаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики в связи с мерами, предпринятыми нами в ответ на очередные провокации вооруженных сил Армении.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 20:26
Официальный Баку: Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции

Мы категорически отвергаем и осуждаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики в связи с мерами, предпринятыми нами в ответ на очередные провокации вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции касательно ответных мер на провокации армянских вооруженных сил.

В заявлении МИД говорится, что в ходе 44-дневной Отечественной войны и в постконфликтный период Франция, отличавшаяся своей антиазербайджанской позицией и заявлениями, держалась в стороне от мирных усилий в регионе.

"Официальные лица Франции, Национальная ассамблея и Сенат более активно, чем сама Армения, участвуют в принятии антиазербайджанских документов и заявлений.

Исламофобская и антиазербайджанская политика Франции и ее вмешательство в наши внутренние дела показывают, что чем дальше Франция от региона, тем лучше", - говорится в заявлении МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Azerbaijan strongly rejects statement of French Ministry for Europe and Foreign Affairs
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Fransa XİN-in bəyanatını qətiyyətlə rədd edir və pisləyirik"

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi