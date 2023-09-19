Официальный Баку: Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции

Мы категорически отвергаем и осуждаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики в связи с мерами, предпринятыми нами в ответ на очередные провокации вооруженных сил Армении.

Мы категорически отвергаем и осуждаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики в связи с мерами, предпринятыми нами в ответ на очередные провокации вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции касательно ответных мер на провокации армянских вооруженных сил.

В заявлении МИД говорится, что в ходе 44-дневной Отечественной войны и в постконфликтный период Франция, отличавшаяся своей антиазербайджанской позицией и заявлениями, держалась в стороне от мирных усилий в регионе.

"Официальные лица Франции, Национальная ассамблея и Сенат более активно, чем сама Армения, участвуют в принятии антиазербайджанских документов и заявлений.

Исламофобская и антиазербайджанская политика Франции и ее вмешательство в наши внутренние дела показывают, что чем дальше Франция от региона, тем лучше", - говорится в заявлении МИД.