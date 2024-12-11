Официальный Баку: Мы решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление Блинкена об Азербайджане

Министерство иностранных дел Азербайджана 11 декабря 2024 года решительно осудило и отвергло предвзятое заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, искажающее ситуацию с защитой прав и свобод человека в стране и направленное на вмешательство

Мы решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление госсекретаря США Энтони Блинкена от 11 декабря 2024 года, искажающее существующую ситуацию в отношении защиты прав и свобод человека в нашей стране, и направленное на вмешательство в судебно-правовой процесс Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.



"К сожалению, из-за вмешательства Государственного департамента США во главе с госсекретарем Блинкеном во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет рассматриваемый период считается потерянным для азербайджано-американских отношений, которые на протяжении многих периодов славились дружбой и сотрудничеством.



Всем хорошо известно, что выступление Энтони Блинкена с позиции двойных стандартов в отношении нынешней ситуации с правами человека в нашей стране парализовало политику США на Южном Кавказе в целом.



Надеемся, что при новой администрации США отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут восстановлены", - сказал А.Гаджизаде.