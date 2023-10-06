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Официальный Баку: Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо

Официальный Баку: Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 11:19
Официальный Баку: Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо

Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции в Гранаде.

"Хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо. Вместо того чтобы делать подобные безответственные заявления, Франции было бы полезнее прекратить свою коварную политику, направленную на поддержку и вооружение Армении, препятствование миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении МИД.

В заявлении отмечается, что утверждения президента Франции о якобы обещании Азербайджана не применять силу против незаконного сепаратистского режима абсолютно беспочвенны: "Если бы Франция вместо раздачи голословных обещаний указала бы Армении правильное направление, то в силовом решении угрозы в адрес Азербайджана не было бы необходимости, и вопрос решился бы мирным путем. Азербайджан осуществляет меры по реинтеграции армянских жителей в рамках Конституции и законодательства Азербайджана, и наша страна, как и прежде, является наиболее заинтересованной стороной в построении мира в регионе на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности".

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Версия на английском языке Official Baku: It is pointless and unacceptable to speak with Azerbaijan in language of pressure
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Azərbaycanla təzyiq dilində danışmaq mənasız və qəbuledilməzdir"

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