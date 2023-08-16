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Официальный Баку: Франция не отреагировала на нарушение Арменией достигнутых договоренностей

Официальный Баку: Франция не отреагировала на нарушение Арменией достигнутых договоренностей "Французской стороне прекрасно известно, что если армянские жители действительно нуждаются в товарах первой необходимости, то для этого азербайджанская сторона предложила дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные маршруты. Однако несмотря на то, что Е
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 09:24
Официальный Баку: Франция не отреагировала на нарушение Арменией достигнутых договоренностей

"Французской стороне прекрасно известно, что если армянские жители действительно нуждаются в товарах первой необходимости, то для этого азербайджанская сторона предложила дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные маршруты. Однако несмотря на то, что Европейский Союз и МККК поддерживают использование этих дорог, вызывает сожаление, что французская сторона, поддавшись манипуляциям Армении, не поддерживает эти договоренности".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что французская сторона никак не отреагировала на нарушение Арменией и подчиненным ей сепаратистским режимом достигнутых договоренностей по использованию этих альтернативных дорог, что свидетельствует об усилиях этой страны по дальнейшему росту напряженности в регионе.

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Версия на английском языке MFA: 'If Armenian residents are really in need for daily necessities, Azerbaijani side has offered Aghdam-Khankandi route'
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Parisə kəskin etirazını bildirib

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