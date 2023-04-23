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Официальный Баку: Для проезда армянских жителей, проживающих в Карабахе, будут созданы необходимые условия

Официальный Баку: Для проезда армянских жителей, проживающих в Карабахе, будут созданы необходимые условия Согласно обязательствам по Трехстороннему Заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачынской дороге, будут созданы не
Внешняя политика
23 апреля 2023 г. 16:21
Официальный Баку: Для проезда армянских жителей, проживающих в Карабахе, будут созданы необходимые условия

Согласно обязательствам по Трехстороннему Заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачынской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД в связи с установлением Азербайджанской Республикой пограничного пункта пропуска в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к сотрудничеству в целях обеспечения транспарентного и безопасного контрольно-пропускного режима на границе с Арменией", - отмечается в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin keçidi üçün müvafiq şərait yaradılacaq"

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