Официальный Баку: Азербайджан продолжит усилия для выяснения судеб пропавших без вести

Азербайджан продолжит в приоритетном порядке мобилизацию международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц.

Азербайджан продолжит в приоритетном порядке мобилизацию международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном пресс-релизе МИД и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана в связи с принятием резолюции ООН "Пропавшие без вести лица".

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на технологический прогресс, который значительно упростил поиск и идентификацию пропавших без вести, число таких лиц в мире резко возросло и уже превысило 212 тысяч человек. В этих условиях резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Пропавшие без вести лица" сохраняет свою актуальность в международной повестке.