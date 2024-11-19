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Официальный Баку: Азербайджан продолжит усилия для выяснения судеб пропавших без вести

Официальный Баку: Азербайджан продолжит усилия для выяснения судеб пропавших без вести Азербайджан продолжит в приоритетном порядке мобилизацию международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц.
Внешняя политика
19 ноября 2024 г. 10:25
Официальный Баку: Азербайджан продолжит усилия для выяснения судеб пропавших без вести

Азербайджан продолжит в приоритетном порядке мобилизацию международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном пресс-релизе МИД и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана в связи с принятием резолюции ООН "Пропавшие без вести лица".

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на технологический прогресс, который значительно упростил поиск и идентификацию пропавших без вести, число таких лиц в мире резко возросло и уже превысило 212 тысяч человек. В этих условиях резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Пропавшие без вести лица" сохраняет свою актуальность в международной повестке.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: İtkin düşmüş şəxslərin məsələsinin həllini tapması istiqamətində səylər davam etdiriləcək

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