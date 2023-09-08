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Официальный Баку: Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность

Официальный Баку: Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность "Азербайджан подтвердил свою твердую приверженность мирному процессу, и эта позиция доказана последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность по-прежнему сильна и
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 18:27
Официальный Баку: Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность

"Азербайджан подтвердил свою твердую приверженность мирному процессу, и эта позиция доказана последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность по-прежнему сильна и решительна".

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в стране представителей дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами.

"Поведение армянской стороны является характерной для этой страны имитацией 30-летних переговоров, повторением практики отступления от достигнутых ранее договоренностей и уклонения от выполнения взятых на себя обязательств посредством различных политических, военных и других провокаций.

Армения, используя все имеющиеся возможности, занимается проведением клеветнической кампании против Азербайджана с ложными и необоснованными утверждениями о якобы существовании "блокады" и "гуманитарного кризиса" в регионе", - было сказано на брифинге.

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Версия на английском языке Baku: Azerbaijan's determination to protect its sovereignty, territorial integrity equally firm and resolute
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Azərbaycan suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaqda qətiyyətlidir"

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