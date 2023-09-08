Официальный Баку: Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность

"Азербайджан подтвердил свою твердую приверженность мирному процессу, и эта позиция доказана последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность по-прежнему сильна и

"Азербайджан подтвердил свою твердую приверженность мирному процессу, и эта позиция доказана последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность по-прежнему сильна и решительна".

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в стране представителей дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами.

"Поведение армянской стороны является характерной для этой страны имитацией 30-летних переговоров, повторением практики отступления от достигнутых ранее договоренностей и уклонения от выполнения взятых на себя обязательств посредством различных политических, военных и других провокаций.

Армения, используя все имеющиеся возможности, занимается проведением клеветнической кампании против Азербайджана с ложными и необоснованными утверждениями о якобы существовании "блокады" и "гуманитарного кризиса" в регионе", - было сказано на брифинге.