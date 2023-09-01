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Официальный Баку: Азербайджан полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения как равноправных граждан

Официальный Баку: Азербайджан полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения как равноправных граждан Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения как равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 17:43
Официальный Баку: Азербайджан полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения как равноправных граждан

Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения как равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявления пресс-секретаря президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о ситуации в регионе.

Было отмечено, что Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения двумя странами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.

Азербайджан, помимо демонстрации приверженности всем этим направлениям, в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права.

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Версия на английском языке Baku: Azerbaijan determined to reintegrate residents of Armenian origin as equal citizens
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Azərbaycan erməniəsilli sakinlərin bərabərhüquqlu vətəndaşlar kimi reinteqrasiyasında qərarlıdır"

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